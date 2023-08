Amerykański center, Geoffrey Groselle, został nowym zawodnikiem Enei Zastalu BC Zielona Góra!

Zastal zapowiadał, że lada chwila zatrudni centra, który zamknie skład na sezon 2023/24, ale chyba mało kto się spodziewał, że będzie to Amerykanin z polskim paszportem, który 2 lata temu grał w Zielonej Górze w erze Żana Tabaka.



Groselle w barwach Zastalu zdobył wicemistrzostwo Polski, Superpuchar Polski i Puchar Polski. Był też MVP sezonu zasadniczego.

Potem przeniósł się na sezon 2021/22 do włoskiej drużyny Fortitudo Bologna, po roku wrócił do Polski, ale zeszły sezon w Legii Warszawa miał nieudany.



Teraz zagra w zespole Davida Dedka i to najbardziej doświadczony gracz jego ekipy.

Właściciel klubu, Janusz Jasiński mówi nam, że zatrudnienie GG to wielki sukces Zastalu i opowiada, jak do tego doszło:

Groselle to gracz drogi, a poza tym ma za sobą słabiutki sezon – co na to JJ:

Zapytajmy jeszcze, czy to koniec budowy składu Zastalu – GG ma polski paszport więc Zastal mógłby – teoretycznie – zatrudnić jeszcze obcokrajowca: