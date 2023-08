23-letni Marcin Woroniecki to ostatni polski koszykarz, którego do tej pory zatrudnił Enea Zastal BC Zielona Góra.

Dziś ten zawodnik, który ostatnie dwa sezony spędził w Anwilu Włocławek i stamtąd zresztą pochodzi, zjawił się na treningu nowego zespołu na stadionie przy Sulechowskiej i po raz pierwszy trenował z nowymi kolegami z Zastalu.

Miał też dziś badania medyczne.

A my dziś pytaliśmy go o kontrakt z Zastalem, o to skąd pomysł na przyjście do klubu, o jakość zatrudnionej do tej pory ekipy, czy o to, co może dać Zastalowi.

Mówi też nam sporo o tym, jakim jest człowiekiem. Więc poznajmy go…

A teraz oddajemy jeszcze głos trenerowi Zastalu – Davidowi Dedkowi, który charakteryzuje Woronieckiego, ale mówi też o dwóch innych nowych koszykarzach – Dariousie Hallu i Kamace Hepie: