Przy współudziale Lasów Państwowych, a konkretnie nadleśnictwa Bytnica, gmina Krosno Odrzańskie przebuduje drogę gminną w Radnicy.

– Przebudowa drogi gminnej w Radnicy, to nie tylko poprawa bezpieczeństwa i łatwiejszy dostęp do zabezpieczenia przeciwpożarowego. To także rozwój turystyki – tłumaczy Sławomir Pawlak, rzecznik urzędu miejskiego w Krośnie Odrzańskim.

Koszt budowy drogi to prawie milion złotych, z czego 90 procent kosztów poniosą Lasy Państwowe. Inwestycja ma zostać wykonana do końca grudnia tego roku.