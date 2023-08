Ależ zaskoczenie, mamy nowego lidera! Mamy też dwie nowości, obie w ostatniej dziesiątce Listy, poza zestawieniem, balladowa Doda i Jula.

40. TAI VERDES Sandman

39. SANAH Pocałunki

38. SOLAR STATE No Bad Vibes

37. BLANKA Boys Like Toys

36. BARTEK KRÓLIK; KLAUDIA SZAFRAŃSKA Obietnice

35. BRYSKA Miss Americana

34. ROBERT GRACE Casper

33. STAN ZAPALNY Sąsiadka

32. BIG CYC Jedziemy Na Chorwację

31. MARIUSZ WAWRZYŃCZYK Hipnotyzuj Mnie

30. SWITCH DISCO; ELLA HENDERSON React

29. FAST BOY Good Life

28. BEN CRISTOVAO; SARA JAMES Brighter Day

27. SANDRA RUGAŁA Faul

26. P!NK Runaway

25. LOREEN Tattoo

24. DAWID KWIATKOWSKI Cafe de Paris

23. SANAH Marcepan

22. SAM SMITH Lose You

21. GOLEC uORKIESTRA Stromy Szlak

20. MICHAŁ SZCZYGIEŁ Pocałunek lata

19. GRZEGORZ HYŻY Tańcz

18. BEBE REXHA; SNOOP DOGG Satellite

17. DUA LIPA Dance The Night

16. ONEREPUBLIC Runaway

15. DAWID PODSIADŁO TAZOSy

14. ANNE MARIE; SHANIA TWAIN Unhealthy

13. SYLWIA GRZESZCZAK Bang Bang

12. KOMODO; FEEL Ona Tu Jest

11. THE KOLORS Italodisco

10. PURPLE DISCO MACHNE; KUNGS Substitution

9. REA GARVEY Free Like The Ocean

8. KWIAT JABŁONI Od Nowa

7. NATALIA ZASTĘPA Wracam Do Siebie

6. LANBERRY Notting Hill

5. LATARNIK Nieogar 2023

4. MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA 2023 Supermoce

3. MICHAEL PATRICK KELLY O.K.O.

2. MARGARET Tańcz Głupia

1. CONAN GRAY Never Ending Song

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.

W tygodniu, na naszej stronie www i profilu RZ na FB, polecamy nowe propozycje do Listy, a w wydaniu weekendowym podsumowanie głosowania, które przedstawia Kasia Jankowska i super gwiazdy, które co tydzień przepytuje i do mikrofonu zaprasza Jacek Grodzki.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.