Młodzież z Ukrainy, głównie z Szostki, miasta partnerskiego Słubic i Frankfurtu nad Odrą, zakończyła wczoraj wakacje w naszym regionie. Byli to uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej, którzy przyjechali do Dwumiasta w ramach projektu Stand Together. finansowanego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

– Ideą ich wyjazdu, który trwał siedem dni, było przede wszystkich stworzenie miejsca odpoczynku wolnego od wojny, przestrzeni do rozmów o przyszłej współpracy młodzieży polskiej, niemieckiej i ukraińskiej – tłumaczy Adriana Dydyna-Marycka, zastępca burmistrza Słubic.

Młodzież biorąca udział w tym projekcie uczestniczyła w warsztatach i spotkaniach integracyjnych. Podczas odwiedzin w urzędzie miejskim w Słubicach opowiadała o swoich planach dalszej edukacji, nauki w obecnych warunkach, które niejednokrotnie są bardzo trudne, próbach odnalezienia się w kraju ogarniętym wojną oraz wizji ich miejsca zamieszkania w przyszłości.