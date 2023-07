Dziś w gronie premier nagrania polskich Gwiazd – Stana Zapalnego, Sylwii Grzeszczak, Grzegorza Hyży, Blanki, jedynym rodzynkiem w tym gronie jest niemiecki duet Fast Boy!

STAN ZAPALNY Jak Mam Się Pożegnać

Zaraz, zaraz… jakie pożegnanie?! Jeżeli zaniepokoił Was tytuł, spieszymy z wyjaśnieniem: Stan Zapalny nigdzie się nie wybiera! Co więcej, przygotował dla nas kolejną muzyczną nowość! 'Jak Mam Się Pożegnać’ to zapis doświadczeń młodego Artysty, wchodzącego w świat dorosłości, dla którego muzyka jest najlepszą formą ekspresji.

– Chciałem napisać piosenkę o próbie ucieczki przed tym, co zazwyczaj bywa nieuniknione, czyli o końcu. Koniec wakacji, szkoły, relacji czy po prostu pewnego etapu zawsze wiąże się z pożegnaniem i rozstaniem. Dla wielu jest to trudne przeżycie. I ja często sam zwyczajnie nie umiem się pożegnać. Szczególnie, gdy jest tak mało czasu, a chce się tak dużo powiedzieć. Niezmiernie cieszę się, że przy tym kawałku mogłem pracować z niezwykłymi twórcami i producentami, którzy wchodzą w skład Hotelu Torino. Mam nadzieję, że nam wyszło.

SYLWIA GRZESZCZAK Bang Bang

’Bang Bang’ to nowy utwór i klip Sylwii Grzeszczak utrzymany w stylistyce westernu i podobnie jak historie o Dzikim Zachodzie, nowy singiel Sylwii Grzeszczak przepełniony jest przygodą, poczuciem wolności i wielką podróżą w nieznane.

Kompozycja już tradycyjnie jest dziełem samej Sylwii, która do pomocy zaprosiła producentów: Arka Koperę oraz Tabba. Swoistego charakteru dodały też solówki na harmonijce zagrane przez Kacpra Smolińskiego. Za tekst odpowiada Liber Marcin Piotrowski.

GRZEGORZ HYŻY Tańcz

Artysta powraca z nowym utworem pełnym nostalgii. Grzegorz Hyży prezentuje pierwszy w tym roku singiel 'Tańcz’. Do tej pory poznaliśmy 'Kochanie To Ja!’ (prawie 8 milionów odtworzeń na Spotify i czołowe miejsca polskiego AirPlaya) oraz 'Sztos’ (niecałe 2 mln na Spotify i wykonanie live na Fryderykach 2023).

Tym razem Hyży zdecydował się na melancholijne brzmienie, w rytm którego artysta opowiada nostalgiczną, poruszającą historię. Tekst autorstwa Grzegorza i Moniki Wydrzyńskiej (Linia Nocna) opowiada o rozstaniu i towarzyszącej mu tęsknocie. Duet idealnie oddał uczucia towarzyszące oddalaniu się od osoby, która długo pozostawała najbliższa.

BLANKA Boys Like Toys

Tegoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji Blanka nie próżnuje i opublikowała swój nowy singiel. Czy powtórzy sukces 'Solo’, który osiągnął już wynik 40 milionów wyświetleń na YouTube?

Piosenka nosi tytuł 'Boys Like Toys’. Jej premiera odbyła się 4 lipca, do utworu powstał również teledysk, które w swojej stylistyce i kolorystyce przypomina motyw Barbie, który w tym miesiącu jest bardzo popularny w przestrzeni medialnej.

Za kompozycję odpowiedzialni są poza samą Blanką także Andrzej Jaworski, Jeremi Sikorski oraz Kevin Mglej. W sieci pojawiły się głosy, że może być to przebój tegorocznych wakacji.

FAST BOY Good Life

Berliński duet producencki Fast Boy miał pracowitą zimę. Teraz powraca z kolejnym tanecznym hitem zatytułowanym 'Good Life’. Przesłanie jest jasne – nawet w burzliwych czasach jest coś, dla czego warto żyć.

– Pisząc piosenkę, bracia chcieli po prostu podzielić się z ludźmi nadzieją: – Oczywiście, że świat, w którym żyjemy, nie jest idealny, ale może nasza piosenka będzie przypomnieniem, że jest tu sporo dobra. Po prostu musimy się mu przyjrzeć.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.