Po rocznej przerwie gorzowscy siatkarze znowu zagrają w II lidze. Po tym jak w sezonie 2021/2022 z tego poziomu spadł SKS Gorzów a w minionych trzecioligowych rozgrywkach awansu nie wywalczył KS Atak zapowiadało się na kolejny dłuższy rozbrat z siatkówką na drugoligowym szczeblu w Gorzowie.

Jednak jak się okazuje, Atak skutecznie zabiegał w Polskim Związku Piłki Siatkowej o dokoptowanie drużyny. Zabiegi te wiążą się z wejściem dużego sponsora – to Agencja Inwestycyjna, która niedawno przestała być sponsorem tytularnym trzecioligowych piłkarzy Stilonu. Działacze gorzowskiego klubu sygnalizują ambitne plany: chcą w bliskiej przyszłości (choć jeszcze nie w tym sezonie) walczyć o awans do I ligi a w ciągu pięciu lat znaleźć się w PlusLidze!

Prezes KS Atak Krzysztof Gierczyński mówi, że przełomem w ostatnich tygodniach okazało się właśnie pozyskanie strategicznego sponsora:

W działalność gorzowskiego klubu zaangażował się były siatkarz Stilonu Radosław Maciejewicz. Ma on wkrótce wejść do zarządu klubu, będzie także odpowiedzialny za rozmowy ze sponsorami oraz zawodnikami. Maciejewicz podkreśla, że ważnym argumentem za dołączeniem do II ligi i ambitnymi planami na przyszłość jest też przychylność władz miasta:

Za najlepszych czasów gorzowskiej siatkówki Radosław Maciejewicz grał w jednej drużynie m.in. z Sebastianem Świderskim. Były libero tamtej drużyny Stilonu podkreśla, że obecny prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej także miał swój istotny udział w wejściu KS Atak na wyższy szczebel:

Drużyna Ataku w II lidze będzie budowana praktycznie od podstaw. Ze składu, który rywalizował w trzecioligowych rozgrywkach zostanie bardzo niewielu zawodników. Radosław Maciejewicz zapowiada, że w składzie powinni się znaleźć gracze z dużym doświadczeniem:

Nie wiadomo jeszcze kto będzie trenerem drugoligowej drużyny. Prezes Gierczyński nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć, czy zespół Ataku poprowadzi dotychczasowy szkoleniowiec Łukasz Lamcha, czy będzie to ktoś inny:

Co ciekawe, nie jest wykluczone, że w przyszłości gorzowska drużyna będzie grać pod historyczną nazwą Stilon. Jednak nie stanie się to na pewno w tym sezonie.

Zapis całej konferencji: pytaliśmy tam także m.in. o współpracę z innymi klubami w Gorzowie oraz realne plany zbudowania drużyny, która za rok lub dwa miałaby grać o awans do I ligi. Na początku wypowiada się wiceprezes i jeden z trenerów KS Atak, Jerzy Boguta: