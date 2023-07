Francja 14 lipca czciła mord dokonany na samej siebie. Mord uniesiony do etosu państwowego. Metaforyczny mord założycielski. Mord od którego wszystko rzekomo się zaczęło. Zaślepienie tradycją tego mordu jest tak wielkie, że wyznawcy hasła „wolność, równość, braterstwo”, nie bardzo rozumieją, to co dzieje się obecnie na francuskich ulicach. Najtęższe francuskie umysły nie widzą związku z czcią oddawaną mordowi na własnym królu, z zamachami bombowymi, rozruchami na ulicach, z rasizmem uprawianym we Francji przez przybyłych do niej emigrantów.

W 1789 roku kiedy tłum Francuzów ruszył zburzyć Bastylię, nie wiedział, że ktoś z owej budowli uczynił symbol ucisku ludu, jako, że lud uwierzy w każdą brednię, byle często powtarzaną. Nic więc dziwnego, że lud uwierzył, zdobył Bastylię, w której wyroki z woli francuskiego króla odsiadywało kilku arystokratów. Lud bowiem wierzy, że jak zburzy więzienia i odetnie głowę królowi i kilkuset tysiącom arystokratów, to wszyscy będą równi i wolni, i zapanuje powszechne braterstwo.

Lud nie wiedział, że Rewolucja Francuska była potrzebna głównie Imperium Brytyjskiemu, które właśnie mściło się za Francję, że ta pomagała Stanom Zjednoczonym uzyskać niepodległość. Imperium to po zlikwidowaniu holenderskiej konkurencji stawało się światowym hegemonem. Stworzyło największe w historii mocarstwo. Lud też nie wiedział, że ktoś napuścił Napoleona, aby toczył wojny ze wszystkimi w Europie. Upuszczanie francuskiej krwi na bitewnych polach leżało bowiem w brytyjskim interesie. I to Napoleon dzięki swoim imperialnym ambicjom obudził w Niemcach instynkt narodowy. Dzięki czemu Francja zyskała agresywnego sąsiada od wschodu. Sąsiada, który wywołał dwie wojny światowe, które uczyniły z Francji, papierowe mocarstwo na niemieckiej smyczy.

Idea mordu bogatych, tak hucznie co roku świętowana jako rocznica zburzenia Bastylii, idealnie wpisuje się w ideę podboju Europy przez lud z Afryki. Wszak bogactwo Francji bierze się po części z kolonialnej eksploatacji tego kontynentu. Zatem wahadło sprawiedliwości dziejowej zawarte w hasłach: wolność, równość, braterstwo, zawróciło i lud afrykański postanowił po swojemu zburzyć Bastylię, jakim jest współczesna Francja i zaprowadzić w niej afrykańskie braterstwo. Tyle że lud afrykański wcześniej musi poucinać głowy Francuzom. To rzecz jasna metafora, bo wystarczy odciąć głowę francuskiemu państwu. Głowę, w której dokonała się śmieć mózgowa, jak o NATO powiedział pewien francuski geniusz.

Świat nie znosi próżni. Także w obszarze religii. Francuski państwowy ateizm taką próżnię stwarza. Wiara, że człowiek jest centrum wszechrzeczy, tworzy pustkę, w którą wlewa się islam. Islam proponujący odmienną od oświeceniowego koncepcję braterstwa. Braterstwo wiary. Braterstwo integrujące nie tylko ludy Afryki, ale także ludy Azji. Niestety dla Francuzów braterstwo to, wiele społecznych koncepcji, takich jak równość i wolność rozwiązuje maczetą i kałasznikowem. Podpalanie samochodów i rabowanie sklepów, to dopiero początek niemiłych społecznych zmian jakie czekają tych Francuzów, dla których mord na królu jest pretekstem do świętowania.