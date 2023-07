Różne są powody dla których ludzie się spotykają i zrzeszają. Nie ma co kryć, że ten powód jest szczególny, choć upraszczając sprawę można powiedzieć, że są to koledzy z byłej pracy. Ich jednak połączył przeciwlotniczy zestaw rakietowy „ziemia-powietrze” (PZR) 2K11 – KRUG, który stacjonował w Skwierzynie od 1975 do 2011 roku. Osoby, które pracowały przy jego obsłudze spotykają się co miesiąc w barze Corner w Gorzowie.