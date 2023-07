Występujący w zielonogórskiej klasie okręgowej piłkarze Dar-Bol Alfy Jaromirowice rozpoczęli przygotowania do sezonu 2023/24. W zespole będzie sporo zmian. Odeszli Gracjan Zoga i Adrian Niedźwiedzki, który rezygnuje z gry na boiskach trawiastych i przenosi się do futsalowej elity w Polkowicach. Nowymi twarzami w Alfie są: Adam Woryta i Arkadiusz Szafrański, ale to nie koniec wzmocnień mówi trener Tomasz Urbański: