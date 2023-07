Wakacje to często czas wyjazdów, zwiedzania i poznawania nowych miejsc oraz wypoczynku w pięknych i ciekawych okolicznościach przyrody. Aby jednak uznać nasz urlop za udany nie trzeba wcale wyjeżdżać daleko za granicę, lecieć do Włoch, Chorwacji, Egiptu czy Tajlandii, bowiem całkiem blisko nas także jest wiele interesujących i wciąż nie odkrytych miejsc…

Gdzie więc warto wybrać się na urlop, co zwiedzić i zobaczyć na Ziemi Lubuskiej lub w sąsiadujących z nami regionach? O tym opowiedzą nam Beata Musiałowska z lubuskiego oddziału PTTK i Magdalena Lange z Centrum Informacji Turystycznej w Cottbus.