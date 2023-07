Niby sezon ogókowy, a tu takie cudne kwiatki. W tym tygodniu propozycje od Sanah, Kwiatu Jabłoni, bryskiej, Sama Smitha i Switch Disco z Ellą Henderson.

SANAH Pocałunki

Na miesiąc przed pierwszym występem – w Chorzowie, Artystka dzieli się nową kompozycją do wierszy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Piosence towarzyszy teledysk, w którym występują… harleyowcy!

Połączenie poezji z muzyką country? sanah po raz kolejny udowadnia, że, z pozoru bardzo niestandardowa kombinacja, w jej wykonaniu brzmi jak odkrycie, którego każdy z nas potrzebował. 'Pocałunki’ to wzruszający tekst i muzyka, która porywa od pierwszych dźwięków.

– Zainspirowałam się interpretacją tego pięknego tekstu w wykonaniu Ewy Demarczyk. Bardzo chciałam napisać do niego własną melodię i tak oto powstały moje 'Pocałunki’ – powiedziała sanah.

Artystka w tym roku wystąpi na 3 koncertach stadionowych. Pierwszy odbędzie się na Stadionie Śląskim już 15 sierpnia, następnie sanah pojawi się w Gdańsku (8 września – SOLD OUT), a 2 tygodnie później w Warszawie na PGE Narodowym (SOLD OUT). Łącznie wystąpi dla ponad 170-tysięcznej publiczności!

KWIAT JABŁONI Od Nowa

Kwiat Jabłoni wydaje swój pierwszy od ostatniego albumu singiel 'Od Nowa’ i ogłasza tym samym przygotowania do wydania trzeciego albumu (tym razem w Universal Music Polska). Tekst piosenki niesie się po radiowej melodii, w której nie brakuje dźwięków charakterystycznych dla zespołu: mandoliny, fortepianu i gitary akustycznej. A o czym śpiewają?

’Od Nowa’ opowiada o pragnieniu wymazania z naszej przeszłości tego, co trudne i złe. Jest o tym, jak utarte schematy i przyzwyczajenia wpływają na aktualne relacje międzyludzkie. To wielkie marzenie o powrocie do początków. Zespół komentuje rzeczywistość w sposób uniwersalny, perspektywiczny i wrażliwy. Z przekonaniem wykonują pełny zapytań tekst.

– Jacek: Jedną z trudności związanych z życiem jest to, że nie da się cofnąć czasu. Jak się coś zrobi albo się czegoś nie zrobi, to trudno sprawić, żeby w naszych głowach pozostało wspomnienie niezgodne z przeszłością (pewnie się tak da, ale jest to trudne i nie o tym jest ta piosenka). “Od nowa” opowiada o tym, że jednak chcielibyśmy umieć cofać czas. Chcielibyśmy zawczasu naprawiać relacje, wymazywać stereotypy i unieważniać niesprawiedliwe oskarżenia. Może z niektórymi sprawami byłoby nam łatwiej, gdybyśmy mogli zacząć z białą kartą.

Po intensywnej trasie europejskiej (m.in. Praga, Berlin, Dublin i Oslo), niebawem przyjdzie czas na polską trasę halową. Zespół promować będzie swój nadchodzący album, który pojawi się jesienią. Pierwszy koncert odbędzie się 4 listopada w Szczecinie.

BRYSKA Miss Americana

Tego jeszcze nie było – wizualizację do najnowszego utworu bryskiej 'Miss Americana’ stworzono przy użyciu obrazów generowanych przez AI.

Bryską tego lata spotkać można w ponad 40 miejscowościach, w których gra zarówno koncerty biletowane, festiwale (w tym Męskie Granie i FEST Festival), imprezy telewizyjne, jak i plenery. Nie przestaje wydawać jednak nowej muzyki, a dla fanów przygotowała właśnie dzieło, jakie ma szanse być pierwszym tego typu projektem w Polsce: wizualizację z wykorzystaniem obrazów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.

Wszystkich, którzy boją się, że ingerencja komputerów mogła naruszyć warstwę artystyczną projektu, uspokajamy – 'Miss Americana’ to wciąż 100% bryskiej, Artystka zaangażowana była w każdy etap tworzenia i kontroli powstałych materiałów. To zdecydowanie nieostatnia z niespodzianek przygotowanych przez bryską na tegoroczne wakacje.

SAM SMITH Lose You

Radość, którą niesie wyrażanie siebie, jest motywem przewodnim płyty 'Gloria’, która jest nie tylko twórczym objawieniem – to przekraczanie granic, odkrywanie prawdziwej wolności i dźwięk rozbijających się o podłogę ciasnych kajdan. Album eksploruje obszerną tematykę seksualności, namiętności i niedoskonałości.

Sam postawili sobie za cel stworzenie przeciwieństwa albumu o złamanym sercu. To zbroja, którą samodzielnie zbudowali oraz płyta, której potrzebowali dorastając. Tytuł płyty nie jest ukłonem w stronę żadnej osoby, przeszłości czy teraźniejszości – to po prostu nazwana „Glorią” enigmatyczna siła Sama.

Na albumie pojawiają się uznane Artystki Jessie Reyez, Kim Petras i Koffee.

– To mój ukłon w stronę wszystkich gatunków, diw, wokalistek i popowych autorek tekstów, które kocham. Zebraliśmy wszystkie te wspomnienia i umieściliśmy je na jednym albumie. Miało być wyzywająco. Czy to album prawdziwej diwy? Chyba tak!

SWITCH DISCO; ELLA HENDERSON React

’React’ to piosenka brytyjskiego duetu Switch Disco, który do tego utwory zaprosił mega gwiazdę – Ellę Henderson. Nagranie zawiera sample utworu Robera Milesa ’ Children’ z 1985 roku.

