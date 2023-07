To już praktycznie koniec prac modernizacyjnych ulicy Kilińskiego w Lubsku.

Modernizacja drogi powiatowej, którą jest ulica Kilińskiego w Lubsku, to w efekcie wspólne dzieło powiatu żarskiego, gminy Lubsko i spółki Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka.

– Mamy nadzieję, że zrealizowana inwestycja dobrze będzie służyła mieszkańcom oraz poprawi bezpieczeństwo korzystających z tej drogi, pieszych i kierowców udających się do centrum miasta , instytucji, urzędów, placówek oświatowych, instytucji kultury i zakładów pracy – mówi Józef Radzion, starosta żarski.

Józef Radzion podkreśla wagę dofinansowania z Programu Rządowego Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Edycja PGR. Starosta żarski przypomina, że do tej pory do ubiegania się o pieniądze z tej puli uprawnione były tylko gminy, powiaty już nie. Niedawno się to zmieniło i powiat żarski został beneficjentem programu.