Czworo gorzowskich lekkoatletów wystąpi w rozpoczynających się jutro w fińskim Espoo Młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Z ALKS AJP Gorzów to Łukasz Żok przewidziany do biegu na 200 metrów i sztafety sprinterskiej i Nikola Horowska, która uzyskała aż trzy minima: do biegu na 100 i 200 metrów oraz skoku w dal.

Trener Tomasz Saska przyznaje, że decyzja o wyborze konkurencji dla Horowskiej na mistrzostwach Europy nie była i nie jest łatwa:

Z AZS AWF Gorzów do Finlandii poleciały Marika Majewska, która wystąpi w biegu na 100 metrów przez płotki i Aleksandra Wołczak, przewidziana do sztafety 4×400. Majewska ma za sobą bardzo dobry występ podczas mityngu w Warszawie, gdzie wynikiem 13,06 s. ustanowiła nowy rekord życiowy.

Trener Izabela Zaleska-Posmyk cieszy się, że po problemach na początku sezonu jej zawodniczka zaczyna pokazywać bardzo wysoką dyspozycję: