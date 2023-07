Magnes Turysty to ogólnopolski projekt powstały z myślą o turystach, kolekcjonerach i zbieraczach odwiedzających miasta w całej Polsce. Dzięki współpracy pomysłodawców z lokalnymi samorządami, instytucjami i przedsiębiorcami Magnes Turysty może trafić do każdego miasta w Polsce. Do tego grona dołącza Kostrzyn nad Odrą.

– Jako placówka muzealna prowadząca również certyfikowany punkt informacji turystycznej mocno naciskaliśmy, aby do sprzedaży w Bramie Berlińskiej trafiły również magnesy z tej serii – mówi Ryszard Skałba, dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Od kilku lat można w kostrzyńskim muzeum także nabyć okrągły Znaczek Turystyczny z drewna oraz naklejki w ramach kolekcji Wander Book.