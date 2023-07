Na fasadę kościoła pw. świętych apostołów Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie powróciły zabytkowe rzeźby. Dzięki pracom konserwatorskim i renowacji przeprowadzonym przez ekspertkę Instytutu Polonika, siedemnastowieczne ceramiczne rzeźby odzyskały swój blask.

„Mimo wielu lat doświadczeń było to dla mnie duże wyzwanie”

– powiedziała konserwatorka z Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu doktor Maria Gąsior.

„Ze względu na umiejscowienie tych rzeźb, ich lokalizację, ich stan zachowania, było to wyjątkowo trudne, żeby zdemontować je z takiej wysokości. Krótki czas wyznaczony na ten proces wymagał też podejmowania decyzji trudnych. Wielkie podziękowania dla departamentu kultury ministerstwa litewskiego. Uzyskaliśmy zgodę i mogliśmy pracować zimą w przyjemnych warunkach pracowni”

– podkreśliła konserwatorka.

Po demontażu z fasady kościoła rzeźby trafiły do Polski, do pracowni doktor Gąsior we Wrocławiu. Instytut Polonika prowadził nadzór i finansował prace konserwatorskie.

„Naszym zadaniem statutowym jest ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju”

– podkreśliła dyrektor instytutu Dorota Janiszewska-Jakubiak.

„Od początku naszej działalności rozpoczęliśmy współpracę z instytucjami wileńskimi i z ministerstwem kultury Litwy. Nasze działania zbiegły się również z przygotowaniami do renowacji fasady. Dzięki współpracy ze stroną litewską, dzięki zgodzie na wywóz do Polski rzeźb, udało nam się przeprowadzić projekt konserwatorski. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z jednym z najpiękniejszych – jeśli nie najpiękniejszym – kościołem Wilna, z kościołem ufundowanym przez wielkiego hetmana litewskiego Michała Kazimierza Paca”

– dodała dyrektor instytutu Polonika.

Fasada kościoła pw. świętych apostołów Piotra i Pawła na Antokolu ma być odsłonięta pod koniec tego miesiąca, wówczas będzie można oglądać ceramiczne rzeźby przedstawiające świętych Augustyna i Stanisława Kazimierczyka w całej okazałości.