„Klakson – Impuls do Innowacji” – pod takim hasłem na Uniwersytecie Zielonogórskim odbywa się konkurs skierowany do kół studenckich. Jest to inicjatywa, która ma za zadanie wyłonić spośród zgłoszonych grup najlepsze, innowacyjne projekty. Chodzi o działania w zakresie promocji zdrowia, zielonych innowacji oraz usług. Nagrodą jest prawie 50 tysięcy złotych.

Jak mówi rzeczniczka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Ewa Sapeńko, wnioski można składać jeszcze do jutra:

Budżet konkursu to prawie 250 tysięcy złotych, jedno koło naukowe może złożyć jeden wniosek:

Do konkursu mogą przystąpić koła naukowe działające na Uniwersytecie Zielonogórskim.