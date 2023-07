Okres wakacji to czas zwiększonej aktywności kieszonkowców. To właśnie podczas letnich wyjazdów częściej dochodzi do kradzieży takich przedmiotów jak portfele, telefony, czy biżuteria. Lubuska policja przypomina, aby w trakcie urlopu zachować ostrożność i nie dać się zwieźć oszustom.

Jak mówi Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, zwłaszcza w tłumie należy być czujnym i pilnować przedmiotów osobistych:

Jak podkreśla policjantka, najczęstszym błędem jest trzymanie portfela w tylnej kieszeni spodni, a także przechowywanie cennych przedmiotów w otwartej torebce:

Dobrym sposobem na uchronienie nas przed kradzieżą jest przechowywanie pieniędzy i dokumentów w różnych miejscach.