Sporo dzieje się w III-ligowej Carinie Gubin, która stała się „ofiarą” swojego sukcesu czyli znakomitej rundy wiosennej.

Część zawodników odchodzi z klubu(np.: Czajor do Stilonu, Maliszewski do Odry), a kilku jeździ na testy do innych klubów(Kamon – ŁKS, Więcek – Odra Opole, Ryś).

Prezes klubu Andrzej Iwanicki przyznaje, że zespół się zmieni choć ma nadzieję, że zawodnicy z „kręgosłupa” drużyny, zwłaszcza pomocnicy jednak nie odejdą. „Czekamy na ich decyzje” – mówi prezes Cariny.