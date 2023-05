Północna część gminy Skwierzyna nie ma bieżącej wody z wodociągów. Mieszkańcy wielu sołectw korzystają ze studni. To min. takie wsie jak Gościnowo, Dobrojewo i Murzynowo. Jakość wody pozostawia wiele do życzenia. Teraz ma się to zmienić. Skwierzyński magistrat pozyskał pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zrobienie 12 km. sieci wodociągowej.

– Studnie są utrapieniem. Zbudujemy wodociąg przez Gościnowo, Warcin i Osetnicę – mówi burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia:

Dodajmy, że gmina jest po podpisaniu umowy o dofinansowanie z urzędem marszałkowskim. Teraz rozpocznie procedurę przetargową, która wyłoni wykonawcę.