Żarski zespół zamkowo-pałacowy należy do historycznie najcenniejszych zabytków współczesnej Polski.

Historia zagospodarowania obiektu po drugiej wojnie światowej jest bardzo zawiła. Niefrasobliwa sprzedaż zabytku osobie prywatnej doprowadziła do jego degradacji. Obietnice zagospodarowania, z korzyścią dla miejscowej społeczności, nie zostały nawet w niewielkiej części spełnione. Gdy po następnych latach pojawiła się szansa przejęcia zespołu przez miasto Żary, które planowało zagospodarować go na cele społeczne i kulturalne, w przeddzień podpisania umowy doszło do pożaru wieży, co cały proces zatrzymało. W ratowaniu zabytku wykazali się jednak społecznicy i pasjonaci historii.

Arkadiusz Gutka ze Stowarzyszenia „Region Łużyce” wyjaśnia, że wynikiem ich aktywności jest pojawienie się realnej szansy na rewitalizacji obiektu i jego właściwego zagospodarowania. Na razie w określonych warunkach zamek można zwiedzać- jest wyznaczona trasa turystyczna, trwają też prace archeologiczne.