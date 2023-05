Miesiąc po zakończeniu sezonu 2022/23 w Energa Basket Lidze Kobiet wygląda na to, że drużyna PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów, która zdobyła brązowe medale, praktycznie przestała istnieć.

Jest bardzo mało prawdopodobne, żeby w Gorzowie została przynajmniej jedna z dotychczasowych zawodniczek zagranicznych. Mówi trener akademiczek, Dariusz Maciejewski:

W tureckich mediach pojawiła się już informacja, że do Fenerbache Stambuł wraca Tilbe Senyurek. Podkoszowa reprezentacji Turcji występowała tam w latach 2017-19:

Nieoficjalnie mówi się zresztą, że do ligi tureckiej trafi też Allana Smith. Dariusz Maciejewski nie ukrywa też, że jest pogodzony z odejściem dwóch czołowych Polek z ubiegłych rozgrywek: Wiktorii Keller i Julii Bazan:

Według naszych nieoficjalnych informacji Bazan wraca do Arki Gdynia, z której przyszła przed rokiem. Z kolei Keller nigdy nie ukrywała, że prędzej czy później chciałaby spróbować swoich sił w lidze zagranicznej. Wszystko jednak na to wskazuje, że do Gorzowa wróci inna zawodniczka, która przeszła tu końcowy etap szkolenia i grała w BLK: według naszych informacji ze Ślęzą Wrocław pożegnała się 22-letnia rozgrywająca Wiktora Kuczyńska, która po dwóch latach w stolicy Dolnego Śląska ma znów grać dla AZS AJP.

Co z pozostałymi zawodniczkami z dotychczasowego składu? Ważne kontrakty mają Ewelina Śmiałek i Julita Michniewicz. Wkrótce ma się też rozstrzygnąć przyszłość Karoliny Matkowskiej i Pauli Duchnowskiej.