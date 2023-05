Świebodzińska firma Seco/Warwick otworzyła dziś swoje biuro w Zielonej Górze.

Pracować w nim będą m.in. specjaliści z zakresu automatyki, konstrukcji urządzeń oraz menadżerowie projektów, którzy do tej pory musieli dojeżdżać do pracy do siedziby firmy w Świebodzinie.

Jak mówi prezes spółki, Sławomir Woźniak, decyzję o otwarciu biura w Zielonej Górze przyspieszyła niejako pandemia, a także związane z nią zmiany w przepisach dotyczące tzw. pracy zdalnej:

Biuro świebodzińskiej firmy w Zielonej Górze mieści się w biurowcu przy Strefie Przemysłowej. W nowocześnie urządzonych pomieszczeniach o powierzchni 220 metrów kwadratowych pracuje obecnie 30 osób.

Paulina Borsuk, dyrektorka działu HR, nie wyklucza jednak zatrudnienia w biurze kolejnych pracowników. Jak zaznacza, firma współpracuje m.in. z Uniwersytetem Zielonogórskim i Zespołem Szkół Elektronicznych i Samochodowych i jest otwarta na nowe talenty:

W otwartym dziś oficjalnie biurze w Zielonej Górze pracują m.in. Grzegorz Jędrasiak i Michał Żukowski, którzy są bardzo zadowoleni z nowych warunków pracy:

Przypomnijmy, że Seco/Warwick zajmuje się m.in. budową pieców oraz obróbką cieplną metali. Świebodzińska firma zatrudnia w całej Polsce ponad 600 pracowników, z czego ponad 500 pracuje w województwie lubuskim. Spółka ma też swoje oddziały w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Indiach.

A. Steciąg – Radio Zachód