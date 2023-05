Dzisiaj ulicami Świebodzina przeszedł Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. To wydarzenie cyklicznie, organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Ma zwrócić uwagę osób zdrowych na to, że niepełnosprawni mają takie same prawa jak wszyscy inni. Ma również zapobiegać wykluczeniu i dyskryminacji, a na marszu była nasza reporterka Elżbieta Samsel-Czerniawska: