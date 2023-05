Od kilku posiedzeń komisji sprawiedliwości mamy do czynienia z obstrukcją z inicjatywy posłów opozycji. Niestety te wnioski są popierane przez posłów Suwerennej Polski – powiedział w Studiu PAP przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast.

Marek Ast został zapytany w Studiu PAP o próbę odwołania przez PiS posłów Suwerennej Polski z sejmowej komisji sprawiedliwości. Sejm we wtorek nie poparł wniosku o zmianę składu niektórych komisji sejmowych, w tym m.in. o odwołanie z komisji sprawiedliwości czterech posłów Suwerennej Polski i wybrania w ich miejsce czworga posłów PiS. Z komisji sprawiedliwości i praw człowieka mieli zostać odwołani: Mariusz Gosek, Mariusz Kałużny, Piotr Sak i Tadeusz Woźniak z Suwerennej Polski. Mieli ich zastąpić posłowie PiS: Waldemar Andzel, Zbigniew Babalski, Anna Paluch i Krzysztof Sobolewski.

Także we wtorek, już po tym głosowaniu, na wniosek opozycji po raz kolejny sejmowa komisja sprawiedliwości przerwała rozpatrywanie projektów o sądach pokoju. Tym razem przerwa ma potrwać do 15 czerwca.

„Komisja pracuje nad ważnym projektem ustawy o sędziach pokoju. Sprawozdanie z prac komisji, (…) w normalnym toku prac legislacyjnych powinno być przyjęte błyskawicznie. Wyłącznie poprawki powinny być dyskutowane. Takie poprawki zgłosił także pan prezydent, a od kilku posiedzeń mamy do czynienia z obstrukcją z inicjatywy posłów opozycji, którzy co chwila zgłaszają wnioski o przerwę. Niestety te wnioski są popierane przez posłów Suwerennej Polski” – relacjonował Ast.

„Zbigniew Ziobro nie ukrywał z resztą sceptycznego podejścia do projektu ustawy o sędziach pokoju, niemniej jednak, co innego jest dystansować się od projektu, a co innego popierać obstrukcyjne działania opozycji. Stąd był ten wniosek o zmiany w składzie” – przekazał.

Podkreślił również, że procedowany w komisji projekt ustawy o sędziach pokoju jest kluczowy z punktu widzenia potencjalnego sojuszu wyborczego z Pawłem Kukizem. „Jako Zjednoczona Prawica mamy też pewne zobowiązania wobec Pawła Kukiza. Zadeklarowaliśmy wsparcie dla tego projektu (ustawy o sędziach pokoju – PAP), a projekt utknął w komisji sprawiedliwości” – zaznaczył polityk. „Szansa uchwalenia ustawy o sędziach pokoju w tej kadencji się oddala” – dodał.

Na pytanie o to, czy wczorajsze głosowanie w komisji sprawiedliwości świadczy o złej kondycji koalicji rządzącej stwierdził, że jest to „incydentalny przypadek”. „Wszystkie badania pokazują, że Zjednoczona Prawica właśnie jako zjednoczona ma największe szanse wygrać w jesiennych wyborach. Myślę, że zdaje sobie z tego też sprawę nasz koalicjant. Jeśli jest mowa o jakimś kryzysie, to jest to mały kryzys, który zostanie przezwyciężony” – zapewnił.

Wskazał jednak, że o ile w kwestii eurosceptycyzmu PiS szanuje poglądy koalicjantów, to „jeśli będzie duża rozbieżność w kluczowych, fundamentalnych, programowych sprawach, to wtedy rzeczywiście można mówić o znaku zapytania, jeśli chodzi o jakieś wspólne działania” – powiedział.

Szef komisji sprawiedliwości przypomniał także, że w piątek skierowano do pierwszego czytania w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka projekt noweli ustawy ws. zmniejszenia pełnego składu TK; chodzi o zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego i pełnego składu TK do dziewięciu sędziów. Znowelizowane przepisy mają mieć zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli. Od miesięcy w TK trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej, jako prezesa TK, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie. Termin kolejnego posiedzenia komisji nie został jeszcze wyznaczony. Jak podkreślił Ast „bez wsparcia Suwerennej Polski ten projekt też ma małe szanse, by być uchwalony”.

„Ten projekt ma na celu odblokowanie jedynego sądu w Polsce, który może badać zgodność ustaw z konstytucją. Czeka tam wiele wniosków istotnych z punktu widzenia interesów państwa, a nie mogą być rozpatrzone, bo część sędziów nie chce pracować” – stwierdził.

TK na 30 maja wyznaczył termin rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o SN. Wniosek prezydenta w tej sprawie, złożony w trybie kontroli prewencyjnej. Ast podkreślił, że rozwiązanie sporu w TK umożliwi wydanie wyroku w tej sprawie, a tym samym odblokuje środki dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy.

„(Od nowelizacji ustawy o SN – PAP) KE warunkuje uruchomienie środków z KPO. Taki jest m.in. cel zmian w TK, by w końcu doszło do rozprawy w tej ważnej dla Polski sprawie” – wskazał.