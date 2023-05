Dawno nie rozkoszowaliśmy się aż tyloma krajowymi premierami, w tym tygodniu mamy się czym pochwalić. W zestawie nowości najświeższe single Natalii Zastępy, Oskara Cymsa, B.R.O., Sound’N’Grace i Nosowskiej!

NATALIA ZASTĘPA Wracam Do Siebie

W życiu Natalii sporo się działo – zdała maturę, przeprowadziła się do Warszawy i rozpoczęła studia, a z każdej nowej sytuacji czerpała emocje, które przekładała na muzykę.

– W ciągu tych dwóch lat miałam wokół siebie mnóstwo skrajnych bodźców – opowiada Natalia. – Najlepszym lekarstwem na dręczące sytuacje było dla mnie zwrócenie się w stronę tego co znam, co daje mi poczucie bezpieczeństwa, przyjemności, miłości, zrozumienia – rodzina, dom, muzyka, przyjaciele. Te wszystkie wartości to JA – dodaje – one mnie budują i mam potrzebę wracać do nich, żeby czuć się dobrze.

Singiel 'Wracam Do Siebie’ opowiada o sytuacji, kiedy orientujesz się, że to już nie jest twoje miejsce. Że natychmiast potrzebujesz zmiany – a właściwie powrotu na właściwe tory. I to właśnie robi Natalia – wraca do nas ze swoją muzyką i piękna barwą głosu.

OSKAR CYMS Niech Mówią

– Utwór opowiada o bezgranicznej więzi, która jest w stanie przetrwać nawet koniec świata. Nawet, gdy spadnie ostatnia z gwiazd i świat się będzie kończył, pozostaniemy razem, we dwoje, a oni niech sobie mówią co chcą… Jeśli w to nie wierzą, to ich sprawa. Niech się kończy świat, my będziemy ten koniec oglądać jak najciekawszy seans w kinie.

B.R.O. Dziewczyny Lubią Tańczyć

B.R.O obchodził chwilę temu swoje 31. urodziny. Muzyk postanowił celebrować je wspólnie z fanami swoim nowym singlem!

’Dziewczyny Lubią Tańczyć’, bo taki tytuł nosi jego najnowszy utwór, to bez wątpienia energiczny, wiosenny hit, który sprawdzi się przez całe nadchodzące lato. W teledysku możemy zobaczyć plejadę influencerów – Fusialkę (znaną z Ekipy Friza), Kasix (najpopularniejszą polską streamerkę), czy Kingę Banaś (znaną z pierwszej edycji programu Twoje5Minut).

Jak mówi B.R.O: – Ten kawałek to swoista oda do kobiet. Nie mam wątpliwości, że bez nich nasze życie nie byłoby tak barwne i ciekawe. Mam nadzieję, że podczas tegorocznej trasy koncertowej dziewczyny rzeczywiście będą tańczyć przy tym kawałku.

SOUND’N’GRACE Południe

Utwór jest efektem współpracy Bartosza Zielonego Tabba i Dawida Litwińskiego, który dołączył do zespołu latem 2022 roku.

’Południe’ to piosenka o samotności, rozczarowaniach i braku kompromisu w relacjach międzyludzkich. Opowiada historię zagubionego w samotności chłopaka, który walczy z myślami i konsekwencjami złych decyzji. Jednakże, głęboka treść utworu nie pozbawia go pozytywnego przesłania, jakie zawsze niesie ze sobą muzyka Sound’n’Grace.

Zespół to mieszanka profesjonalnych muzyków oraz pasjonatów, którzy tworzą niepowtarzalne brzmienie. Ich różnorodność barw i skal głosów pozwala na tworzenie niebanalnych i oryginalnych utworów.

Sound’n’Grace od lat koncertuje w całej Polsce oraz za granicą, a ich najnowsza piosenka „Południe” z pewnością zyska uznanie słuchaczy i w swojej muzyce przypomni o uniwersalnych wartościach.

NOSOWSKA Runo

Ruszył preorder nowego albumu Nosowskiej 'Degrengolada’. Jego premiera przewidziana jest na 19 maja.

Narracja nowego albumu opiera się na kolorach, które odpowiadają konkretnym utworom. Po czerwonym rozdziale, który otworzyła 'Przytomna’, premierę ma singiel 'Runo’- zielony, delikatny oraz pełen czułości.

Dodatkowo w sprzedaży jest edycja limitowana, która zawiera perfumy inspirowane singlami skomponowane przez samą Artystkę.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.