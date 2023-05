Zwycięstwem Wiktora Przyjemskiego z Polonii Bydgoszcz zakończył się turniej finałowy o Brązowy Kask, który odbył się na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie Wlkp.

Na drugim stopniu podium stanął reprezentant miejscowej Stali Oskar Paluch, a na trzecim Damian Ratajczak z Unii Leszno.

Po dwóch seriach startów na prowadzeniu, z kompletem punktów byli Paluch i Antoni Mencel z Unii Leszno. Obaj zawodnicy spotkali się w bezpośrednim pojedynku w 10 wyścigu. Lepszy okazał się żużlowiec z Leszna i wydawało się, że już nic nie stanie mu na przeszkodzie w drodze po główne trofeum. A jednak. W trzynastym wyścigu Mencel, zdaniem sędziego, pojechał zbyt szeroko w pierwszym łuku i tym samym spowodował upadek jadącego za nim Krzysztofa Lewandowskiego. Arbiter wykluczył zawodnika z Leszna. Wykorzystali to Paluch i Przyjemski, którzy wygrali swoje wyścigi i po 4 seriach mieli po 11 punktów (w 6 wyścigu Paluch pokonał Przyjemskiego). W 18 biegu, jadący z drugiego pola Paluch przegrał start i przyjechał na drugiej pozycji za plecami Jakuba Krawczyka z Arged Malesy Ostrów Wlkp. W tym momencie wiadomo było, że jeśli Przyjemski wygra 20 wyścig to on zostanie zwycięzcą zawodów. Bydgoszczanin, choć przegrał start, dobrze rozegrał pierwszy łuk i minął linię mety na pierwszej pozycji.

Wiktor Przyjemski (Polonia Bydgoszcz):

Oskar Paluch (Stal Gorzów Wlkp.):

Damian Ratajczak (Unia Leszno)

Wyniki: