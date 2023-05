Stowarzyszenie, „Dlaczego Nie” wspiera od lat dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców. Kilka lat temu pojawiła się idea budowy „Domu Na Skraju Tęczy”, w którym mogłyby zamieszkać dorosłe niepełnosprawne osoby. Od tamtego czasu zbierają pieniądze, „wydeptują” ścieżki w odpowiednich urzędach, są bardzo zdeterminowani w swoich działaniach, bo chodzi o przyszłość ich najbliższych.

Osoby z niepełnosprawnościami i głębokimi upośledzeniami wymagają opieki 24 godziny na dobę. Są niesamodzielne i całkowicie zależne od najbliższych. Gdy skończą 24 rok życia i wypadają z oficjalnego systemu edukacji i rehabilitacji. Jeżeli mieszkają w większym mieście, gdzie działają Warsztaty Terapii Zajęciowej lub organizacje społeczne, mają jakąś szansę na wsparcie i kontynuowanie rehabilitacji. W wielu przypadkach jednak wracają jednak do domu i nie mogą liczyć na kompleksowe wsparcie. Zmienia się też sytuacja życiowa rodziców tych dorosłych a jednak dzieci, są, co raz starsi, słabsi. Często odchodzą. Budowa domu to zapewnienie przyszłości ich dzieci.