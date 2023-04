Żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra pokonali na własnym torze Abramczyk Polonię Bydgoszcz 50:40 w meczu na szczycie I ligi. O zwycięstwie zielonogórzan zadecydowała udana końcówka zawodów w ich wykonaniu.

Obie drużyny przystąpiły do tego spotkania w niepełnych zestawieniach. Wiadomo już od jakiegoś czasu, że w zielonogórskim zespole jest problem z obsadzeniem pozycji U24. W obliczu kontuzji Luke Beckera oraz Wiktora Trofimowa ostatnio w składzie Falubazu znalazł się Fabian Ragus, jednak tym razem zabrakło i jego. Pod nr 12 ostatecznie znalazł się młody Kacper Rychliński, którego zastępowali pozostali zielonogórscy młodzieżowcy. Za to pod nr 16 był wakat. Z kolei Polonia przyjechała bez doświadczonego Daniela Jeleniewskiego, który zaliczył groźny upadek podczas ostatniego meczu z ROW-em Rybnik. Za niego w składzie znalazł się Bartosz Nowak, który także był zastępowany.

Pierwsze dwa biegi na remis. W pierwszej gonitwie najszybszy był Kenneth Bjerre, który zwykle dobrze czuje się na zielonogórskim torze. Za nim przyjechali zielonogórzanie – Przemysław Pawlicki i Rohan Tungate. Stawkę zamknął David Bellego. Z kolei w wyścigu młodzieżowców zwyciężył Wiktor Przyjemski. Za nim Michał Curzytek i Dawid Rempała z Falubazu, a ostatni był Olivier Buczkiewicz. Było 6:6.

W trzecim biegu Falubaz wygrał podwójnie. Para Krzysztof Buczkowski-Michał Curzytek nie dała szans Andreasowi Lyagerowi oraz Benjaminowi Basso (jechał za Bartosza Nowaka). Zielonogórzanie wyszli na 11:7.

Czwarta gonitwa zakończyła się podziałem punktów. Rasmus Jensen wyprzedził na trasie Przyjemskiego. Trzeci był Szymon Szlauderbach, a ostatni Rempała. Było 14:10.

Goście odnieśli pierwsze biegowe zwycięstwo w wyścigu nr 5. Wówczas Parę David Bellego-Szymon Szlauderbach przedzielił tylko Tungate. Stawkę zamknął Rempała jadący za Rychlińskiego. Wynik brzmiał 16:14.

Szósty bieg na remis. Znów wygrał dobrze spisujący się tego dnia Buczkowski. Za nim bydgoszczanie – Bjerre oraz Basso. Ostatni dojechał Curzytek, który miał problemy na pierwszym łuku tuż po starcie.

Falubaz mocno zakończył drugą serię startów. Para Pawlicki-Jensen wygrała siódmą gonitwę przywożąc za plecami Lyagera i Buszkiewicza. Było 24:18.

Natomiast trzecia seria dla gości. Polonia wygrała ósmy bieg 4:2. Buczkowski nie był w stanie dogonić Bellego, który zwyciężył. Trzeci dojechał Szlauderbach, a ostatni był Rempała. Prowadzenie Falubazu stopniało do stanu 26:22.

Dziewiąta gonitwa na remis. Wygrał Bjerre, za nim zielonogórzanie – Pawlicki oraz Jensen. Stawkę zamknął Basso, który nadal zastępował Nowaka. Było 29:25.

Pod koniec trzeciej serii startów Polonia doprowadziła do remisu. Para Lyager-Przyjemski przywiozła za swoimi plecami średnio spisującego się tego dnia Tungate’a oraz kipsko jeżdżącego w tym meczu Rempałę. Wynik brzmiał 30:30.

W jedenastym wyścigu na pierwszym łuku upadł Pawlicki. Sędzia nakazał powtórkę w czteroosobowym składzie. Wygrał w niej właśnie Pawlicki, przed Bjerre, Szlauderbachem i Curzytkiem. Było 33:33.

Kiedy ważyły się losy tego meczu doszło do groźnie wyglądającego upadku z udziałem Curzytka w dwunastym biegu. Doszło do tego na wyjściu z drugiego łuku w okolicach startu. Sprawdzą był junior Polonii Olivier Buszkiewicza, za co został wykluczony i dodatkowo ukarany żółtą kartką. W powtórce zielonogórzanie przywieźli 4:2. Wygrał Tungate, przed Przyjemskim i Curzytkiem. Falubaz wyszedł na 37:35.

Ważny był trzynasty bieg. W jego pierwszej odsłonie na wejściu w drugi łuk było ciasno i upadł Buczkowski. Sędzia wykluczył z powtórki Lyagera. Osamotniony Bellego nie poradził sobie z zielonogórską parą Jensen-Buczkowski. Przed biegami nominowanymi prowadzenie Falubazu wzrosło do stanu 42:36.

Jeszcze ważniejsza była czternasta gonitwa. Remis Falubazu w nim był na wagę zwycięstwa w całym meczu. Ze startu świetnie ruszył Przyjemski i to on wygrał. Drugi przyjechał Jensen, a na trzecie miejsce przedarł się Tungate, mijając Bjerre. Falubaz nie mógł już tego meczu przegrać!

Ostatni bieg to pewne i piękne podwójne zwycięstwo zielonogórzan. Taka wisienka na torcie. Para Pawlicki-Buczkowski nie dała szans Bjerre i Bellego. Zwycięstwo różnicą 10 punktów należy uznać za okazałe biorąc pod uwagę przebieg tego spotkania.

Punkty dla Falubazu: Pawlicki 13, Jensen 11, Tungate 8, Rychliński ns, Buczkowski 12, Rempała 1, Curzytek 5.

Dla Polonii: Bjerre 11 (6), Nowak ns, Bellego 7, Szlauderbach 4, Lyager 5, Przyjemski 9, Buszkiewicz 0, Basso 1.

Warto zaznaczyć, że nowym rekordzistą zielonogórskiego toru jest od dzisiaj Krzysztof Buczkowski, który wygrał szósty bieg z czasem 60,47. Nowy rekord wynika z faktu przebudowy zielonogórskiego toru (dokładnie chodzi o odwodnienie liniowe).