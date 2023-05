Takiego zestawu nowości dawno nie mieliśmy, aż dwukrotnie przeniesiemy się do Paryża, zaserwujemy nowy hit Sary James, rozbuja nas pozytywnie Svea, a zaspokoi ciekawość kolejny singiel sanah!!!

SANAH Marcepan

Jest! Już jest! Mamy najnowszy singiel sanah!!!

Artystka ma swoim koncie kilkadziesiąt diamentowych, platynowych i złotych płyt. Wśród najważniejszych wydarzeń 2022 warto wymienić wydanie 2 albumów (’Uczta’ i 'sanah śpiewa Poezyje’), którym w dniu premiery przyznano status platynowych płyt.

sanah w tym roku wystąpi na 3 koncertach stadionowych. Pierwszy odbędzie się na Stadionie Śląskim 15 sierpnia, następnie artystka pojawi się w Gdańsku (8 września – SOLD OUT), a 2 tygodnie później w Warszawie na PGE Narodowym. Łącznie wystąpi dla ponad 170-tysięcznej publiczności!

VERDE XOXO

Paradoksalnie 'xoxo’ jest miłosnym wierszem, który powstał we współpracy z duetem producenckim Liker$, mającym na swoim koncie utwory podbijające 1 miejsca zestawienia airplay. Verde uwielbia podróżować i przekuwa swoje zamiłowanie do odkrywania świata na teledyski. W swoich obrazkach do piosenek pokazywał już malownicze krajobrazy polskiej wsi, ale także odwiedzał Rzym i Berlin. Tym razem zdecydował się nakręcić teledysk w romantycznej scenerii Paryża pokazując piękne ulice, kawiarnie czy panoramę miasta zakochanych, dając idealne tło do słuchania 'xoxo’.

DAWID KWIATKOWSKI Cafe de Paris

’Café de Paris’ to pierwszy singiel zapowiadający nowy album Dawida Kwiatkowskiego. Do piosenki powstał nagrany w Paryżu teledysk.

’Utwór jest dla Dawida Kwiatkowskiego szczególny, bo związany z krajem, miastem tak bliskim jego sercu. Osadzony w tkance miasta, niezwykle klimatyczny klip, jest opowieścią o tym, jak mogłoby wyglądać życie Artysty właśnie tam – w Paryżu, pokazując jednocześnie jego najbardziej urokliwe zakamarki. Dawid dzieli miłość do tego miasta razem z bratem mieszkającym tam na stałe, stąd pomysł na realizację teledysku właśnie tam.

Już poprzednim albumem pełnym radiowych hitów i przebojów Dawid udowodnił, że jest rozpoczął nową, bardziej dojrzałą erę w swojej twórczości. 'Café de Paris’ jest kontynuacją tej drogi.

SVEA Effort

SVEA przedstawia 'Effort’, ironiczny, feministyczny hymn szwedzkiej gwiazdy. W swoim najnowszym singlu szwedzka supergwiazda w ironiczny sposób ostrzega przed leniwymi chłopakami, sprawiając, że pop znów oznacza zabawę.

– Uwielbiam tę piosenkę i myślę, że wiele osób może się z nią utożsamiać – mówi SVEA. W każdym związku zdarza się okres, kiedy jedna osoba, z różnych względów, musi wykonywać całą ciężką pracę i to może być dość męczące. To piosenka o tym, gdy chcesz, by cię usłyszano i zauważono, doceniono za wszystko, co robisz dla swojego partnera. Jest napisana z humorem, ale jednak wzmacniająca. Zdecydowanie nie jest to smutna piosenka.

Svea obecnie dopracowuje materiał na swój debiutancki album, który ma ukazać się na początku 2024 roku. Zostając producentem wykonawczym, Artystka przejęła kontrolę nad swoją twórczością. Dzięki temu, jej nowa muzyka znacznie różni się od piosenek, które wydała na początku kariery.

Mimo że zgromadziła blisko 100 milionów streamów, zdobyła platynowe i złote certyfikaty, odbyła trasę po Europie, zrozumiała, że czas na kolejny krok. Miałam dość pisania boleśnie szczerych piosenek – wyjaśnia. Chciałam tworzyć piosenki, które sprawiają, że się uśmiechasz, śmiejesz i tańczysz. Szykujesz się na wspaniałość.

Na swoim kanale na TikToku (30 tysięcy followersów, ponad 875 tysięcy polubień) SVEA nie tylko prezentuje swoją muzykę, ale także pokazuje humorystyczne spostrzeżenia dotyczące jej życia. Na Instagramie obserwuje ją 16,5 tysiąca osób, na Spotify ma 2 mln słuchaczy miesięcznych.

SARA JAMES Hula Hoop

Po sukcesie 'Bloodline’, Sara prezentuje kolejny świeży singiel 'Hula Hoop’. To już drugi singiel, którego Sara jest współautorką. Tym razem do studia zaprosiła Taneishę Jackson i Lewisa Gardinera – brytyjskich songwriterów i producentów, którzy na swoim koncie mają współpracę z takimi gwiazdami jak Pharrell Williams, Megan Thee Stallion czy Doja Cat. Radosna melodia kontrastuje z przekazem jaki niesie utwór. Sara opowiada w nim o radzeniu sobie z zazdrością i presją, których doświadcza z powodu rosnącej popularności.

– Ta piosenka to zastrzyk energii. Miałam dużo zabawy podczas nagrywek z Taneishą i Lewisem i nie mogłam doczekać się, by pokazać światu efekt naszej wspólnej pracy. Za każdym razem jak odpalam 'Hula Hoop’ od razu rwę się do tańca i właśnie to najbardziej kocham w tym numerze. Pomimo tego, że słowa opowiadają o zazdrości i problemach, z którymi czasami się mierzę, chciałam, żeby utwór ten miał pozytywny wibe. Nareszcie nadchodzi lato i zaczynamy łapać pierwsze promienie słońca. Chcę, żeby każdy po prostu cieszył się swoim życiem i tańczył, nie ważne co mówią i robią inni. – mówi Sara o nowym singlu.

Aby w pełni uchwycić letni klimat singla, Sara nagrała klip w słonecznym Los Angeles. 'Hula Hoop’ to kolejny singiel zapowiadający debiutancki album Sary, który zaplanowany jest na koniec 2023. Młoda piosenkarka poświęca się pracy w studio nagraniowym, ale również biorąc udział w różnych ekscytujących projektach m.in. dubbingując postać disneyowskiej 'Małej Syrenki’.

Sara James wystąpiła na Gali Fryderyk Festiwal 2023. Radość niepomierna, bo po otrzymaniu swojej pierwszej nominację do nagrody w kategorii Debiut Roku, finalnie z gali wyjechała ze statuetką! Gratulujemy!!!

