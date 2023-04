Z okazji światowego Dnia Ziemi wiele instytucji, organizacji, samorządów organizuje imprezy związane z ekologią. Mają one różnych charakter – są to happeningi, sprzątanie zapuszczonych miejsc czy prelekcje i wykłady. W Kostrzynie nad Odrą będzie to Piknik Ekologiczny. – Zapraszamy do parku przy amfiteatrze – mówi Agnieszka Żurawska-Tatała urzędu miasta w Kostrzynie nad Odrą.

Początek Pikniku Ekologicznego w Kostrzynie nad Odrą o godzinie 12.00.