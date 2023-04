Dzisiaj w świebodzińskim Domu Kultury odbyła się premiera spektaklu „Czemu znikają dziewczynki?”. Wykonawcy to młodzież od 11 do 15 roku życia z grupy teatralnej Spotkanie działającej przy fundacji Przeciw temu czasowi. Młodzi aktorzy wyrobili już sobie renomę. Na wystawianych raz do roku spektaklach zawsze jest komplet publiczności, czyli ponad 400 osób.

Instruktorka grupy Elżbieta Szymańczuk mówi, że owacje na stojąco, które dzisiaj otrzymali młodzi aktorzy, to podziękowanie za ich trudną pracę:

Dodajmy, że grupa liczy 22 osoby, pracują z nimi 4 instruktorki.