Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej rozpoczęło remont mostu prowadzącego przez fosę do zamku piastowskiego. Koszt prac wraz z nadzorem inwestorskim to prawie 500 tys zł. 50 tys. to pieniądze pochodzące z budżetu powiatu. Pozostała kwota to dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Remont mostu jest konieczny by turyści mogli zwiedzać zamek – mówi Andrzej Kirmiel dyrektor muzeum:

Zakończenie prac planowane jest na koniec czerwca.