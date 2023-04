Te nasze propozycje zdają się być wycięte żywcem z karty dań i to na zupełnym legalu, zwłaszcza dwie pierwsze. Dalej jest jeszcze ciekawiej. Przed nami nowe piosenki Smolastego, Józi, Bryskiej, Miley i Bebe!

SMOLASTY Herbata Z Imbirem

Smolasty zaprezentował utwór 'Herbata Z Imbirem’, w którym pokazał swoje romantyczne oblicze. Do kawałka powstał klip zrealizowany z dużym rozmachem. Za scenariusz i reżyserię teledysku odpowiada Przemysław Gomuła.

Teledysk ukazuje rapera, który bierze aż pięć ślubów. Klip został zrealizowany z rozmachem i dzięki temu słuchacze mogą poznać Smolastego z zupełnie innej strony. Smolasty udowadnia, że ??jest nie tylko niezwykle kreatywny muzycznie, ale nie boi się odważnych teledysków z dużą dozą aktorskiego polotu. W listopadzie 2022 roku, Smolasty wydał swój trzeci krążek – 'Almost Goat’.

JÓZEFINA Kubański Rum

’Kubański Rum’ to piosenka o odurzającej wręcz naturze zakochania. O igraniu z ogniem namiętności. O uczuciu pięknym i intensywnym, ale także niebezpiecznym, targanym przez wątpliwości i lęk i strachu, że porwie nas bez pamięci.

fot. materiały prasowe

Tekst do piosenki napisały trzy kobiety Anita Lipnicka, Agata Trafalska oraz sama Józefina. Za muzykę do utworu odpowiadają Radosław “Skubas” Skubaja, Mavooi, Łukasz Sztaba, Joanna Senieka i Józefina.

BRYSKA Na Legalu (Mark Neve Rework)

Najsłynniejszy nie-singlowy utwór bryskiej w przededniu startu jej pierwszej trasy koncertowej dostaje nowe życie. I zapowiada się, że będzie nam towarzyszył przez długie miesiące!

Mark Neve, współpracujący m.in. z grupą Shanguy i mający na swoim koncie miliony streamów, słuchaczom w naszym kraju dał się poznać jako twórca remixu 'odbicia’ bryskiej – oficjalnie najczęściej odtwarzanej polskiej piosenki w stacjach radiowych w 2022 roku. Ponowna współpraca obu Artystów była więc kwestią czasu. Tym razem połączyli siły przy utworze, który jest największym nie-singlowym hitem bryskiej. Gorące przyjęcie na koncertach i ponad 3 miliony odtworzeń klipu na YouTube oryginalnej wersji są dowodem, że piosenka ta wręcz czekała na „drugą młodość”.

BEBE REXHA Heart Wants What It Wants

Multiplatynowa sensacja, Bebe Rexha, wraca z nowym, uzależniającym singlem 'Heart Wants What It Wants’. Śmiały, z charakterem i nasycony brzmieniem lat 70. popowy hymn to list miłosny do zachwycającego tłumy oldschoolowego popu, ale z współczesnym sznytem. Nostalgiczny klimat piosenki idealnie dopełnia pełen pozytywnej energii teledysk.

Piosenka opowiada o tym momencie w związku, kiedy zaczynasz się odkochiwać – wyjaśnia Bebe Rexha. To hymn o tym, czego chcemy i nie przepraszaniu za to. To może być cokolwiek, niekoniecznie związane z romansem. Jednocześnie to piosenka zapraszająca do tańca. Na obecnym etapie, w świecie po pandemii, kiedy smutne piosenki należą do przeszłości, chcę by wszyscy po prostu dobrze się bawili – dodaje wokalistka.

MILEY CYRUS River

’River’ to nowy singiel Miley Cyrus promujący album 'Endless Summer Vacation’, który ukazał się 10 marca! Artystka podzieliła 'Endless Summer Vacation’ na dwie części: AM i PM.

Miley jeszcze nigdy nie była tak silna i pewna siebie. Zarówno muzycznie, jak i wizualnie, 'Endless Summer Vacation’ odzwierciedla jej aktualny fizyczny i psychiczny stan, na których ostatnio mocno się skupiła. Płyta jest listem miłosnym do jej ukochanego Los Angeles. Nagrany w LA album został wyprodukowany z Kidem Harpoonem, Gregiem Kurstinem, Mike WiLL Made-It i Tylerem Johnsonem.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.