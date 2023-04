Projekt dot. remontu linii nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód zgłoszony przez samorząd woj. lubuskiego został zakwalifikowany na listę podstawową programu Kolej Plus. Wnioskodawca został o tym poinformowany – przekazała w piątek Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP PLK.

„Jeśli wnioskodawca wyrazi chęć realizacji przedsięwzięcia, kolejnym etapem będzie podpisanie umów pomiędzy wnioskodawcą a PKP PLK” – dodała Janus.

Jak poinformował w środę PAP rzecznik Zarządu Woj. Lubuskiego Paweł Kozłowski, urząd marszałkowski czeka na zwrotne informacje od lokalnych samorządów, które wcześniej – na etapie składania wniosku – zadeklarowały partycypację w kosztach realizacji projektu.

„Samorząd województwa lubuskiego wspiera rozwój transportu w regionie i jest zainteresowany realizacją projektu w ramach programu Kolej Plus” – dodał Kozłowski.

Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód jest spójny z zaakceptowanym wcześniej projektem z woj. wielkopolskiego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły, etap II”. O tym, że z listy rezerwowej programu Kolej Plus trafi on na listę podstawową poinformował 6 kwietnia br. prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.

„To wspaniała wiadomość dla samorządów i mieszkańców Gorzowa, gmin Deszczno, Skwierzyna, Przytoczna i Międzychód” – podkreślił Wójcicki na zwołanej wówczas konferencji prasowej.

Dodał, że dzięki tej inwestycji Gorzów może zyskać nowe, szybsze połączenie z Poznaniem, linię kolejową do strefy ekonomicznej i w końcu doczekać się odbudowy kładki dla pieszych na moście kolejowym. W planie jest także budowa nowego przystanku kolejowego Gorzów-Zachód na wysokości osiedla Słonecznego.

Wartość remontu linii 363 jest szacowana na ponad 300 mln zł. Lubuscy samorządowcy muszą wziąć na siebie 15 proc. kosztów – w połowie zainteresowane samorządy lokalne, w połowie samorząd wojewódzki.

Jeśli opisany projekt uzyska dofinansowanie będzie drugim z woj. lubuskiego, który zostanie zrealizowany w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. W lutym br. została podpisana umowa na dofinansowanie z tego źródła rewitalizacji za 66 mln zł linii kolejowej nr 275 Lubsko – Bieniów na południu regionu.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Ma on na celu poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Program pod egidą ministerstwa infrastruktury jest wart ok. 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.