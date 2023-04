Koszykarze Enei Zastalu BC zbliżyli się dziś do playoffu PLK pokonując wysoko Spójnię Stargard, co dało ekipie Olivera Vidina awans na 4 miejsce.

Walka jest nadal niezakończona, bo zostały Zastalowi 3 trudne mecze(z Sokołem i Legią na wyjeździe oraz Śląskiem u siebie), ale nasza ekipa znów pokazała swoje największe walory – dobry szybki atak, energię, a do tego dodała dobre wykonanie założeń taktycznych.

Głównym było zatrzymanie Courtneya Fortsona – niedopuszczanie go do wjazdów na kosz za to oddanie mu możliwości oddawania sporej ilości rzutów. Amerykanin grał często na siłę i zagrał po prostu słabo.

Po meczu trener Oliver Vidin tak skomentował wydarzenia parkietowe:

Jeśli chodzi o grę przeciwko Fortsonowi Vidin dodał, że ten…grał dla Zastalu:

Zawodnicy długo po meczu rozdawali autografy, a potem z zadowoleniem opowiadali o meczu.

A dobry mecz zagrał choćby Sebastian Kowalczyk, który na parkiecie spędził prawie 33 minuty i grał pewnie – zdobył 16 punktów, miał 5 asyst i 5 zbiórek:

Sporo oklasków zebrał też Jan Wójcik – grał 14 minut, ale zapisał w linijce 11 punktów i 7 zbiórek!:

Kolejny mecz Zastalu za tydzień – w Łańcucie z Sokołem.