Tenisiści stołowi ZKS Palmiarni jutro i w niedzielę rozegrają dwa mecze w grupie spadkowej Superligi.

Czy będą to ich ostatnie mecze w sezonie 2022/23, czy też awansują do fazy play off i stoczą walkę o medale?

W ostatnich dwóch rundach ekipa trenera Lucjana Błaszczyka podejmie dwie najsłabsze drużyny w tabeli: Villa Verde Olesno i AZS Politechnikę Rzeszów.

Jeśli oba wygra za 3 punkty musi liczyć na potknięcie Akademii Zamojskiej, która ma punkt więcej i jeśli wygra z kolei swoje mecze za 3 punkty – zajmie I miejsce w grupie spadkowej i zagra w playoffach.

Trener Lucjan Błaszczyk: