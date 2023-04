II-ligowi koszykarze Aldemedu SKM-u Zastalu Zielona Góra jadą w środę do Kościana bronić 18-punktowej zaliczki z pierwszego meczu I rundy play off z miejscową Obrą.

– Wybieramy się tam po kolejne zwycięstwo – nie ukrywa jeden z graczy zielonogórskiej drużyny, Tobiasz Dydak:

W nieco innych nastrojach w środę do Międzychodu wyruszą koszykarze BC Swiss Krono. Żaranie przegrali przed tygodniem we własnej hali z Sokołem 79:110, ale jak mówi jeden z najbardziej doświadczonych graczy BC Swiss Krono, Jakub Der – jego ekipa w rewanżu nie ma nic do stracenia: