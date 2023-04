Koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów wygrały na wyjeździe MB Zagłębie Sosnowiec 67:62 w drugim meczu o brąz w Energa Basket Lidze Kobiet. Tym samym gorzowianki triumfowały w tej rywalizacji 2:0.

Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu w Gorzowie PSI Enea wygrała 89:85. Aby wywalczyć medal zespół trenera Dariusza Maciejewskiego potrzebował jeszcze tylko jednego zwycięstwa.

I kwarta dość wyrównana. Po 5 min gry miejscowe prowadziły 8:6. Zagłębie jak odskoczyło na kilka punktów to tylko na chwilę. Po 8 min był już remis po 16. Ostatecznie po pierwszych 10 min gorzowianki nieznacznie prowadziły 19:17.

Od początku II kwarty lepiej prezentowało się Zagłębie. Po kwadransie gry gospodynie prowadziły 28:21, a po 18 min 32:27. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 34:32 dla miejscowych, co oznacza, że to one były lepsze w II kwarcie – 17:13.

III partia wyrównana. Po 25 min gry był remis po 38, a po 27 min 40:40. Ostatecznie po pół godziny rywalizacji Zagłębie prowadziło 48:47. III kwarta minimalnie dla gorzowianek – 15:14. Ciężko było przewidzieć kto tego dnia zwycięży w tej rywalizacji.

Po 32 min gry było 51:48 dla PSI Enei. Na 5 min przed końcem IV kwarty gorzowianki prowadziły 57:53. Czasu było coraz mniej, a przewaga ekipy trenera Maciejewskiego oscylowała w okolicach pięciu „oczek”. Na 2,5 min do końca IV części było 62:57 dla gorzowianek. Sporo działo się w ostatniej minucie. Julia Bazan trafiła za trzy i PSI Enea wyszła na 65:59. Szybko odpowiedziała Klaudia Wnorowska i było 65:62 dla naszych. Zostały 54 sekundy. W samej końce dwa rzuty wolne trafiła jeszcze Zoe Wadoux i ostatecznie gorzowianki zwyciężyły różnicą pięciu punktów sięgając tym samym po brązowe medale EBLK.