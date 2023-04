Władze gminy Trzebiel już myślą o… sprzedaży węgla! Choć do ponownego zainteresowania mieszkańców zaopatrzeniem w to paliwo jeszcze kilka dobrych miesięcy upłynie, to samorządowcy już rozmawiali z Węglokoksem o współpracy przy sprzedaży preferencyjnej węgla. – Mówiliśmy o problemach przy realizacji porozumienia z tej zimy i możliwości dalszej współpracy przy kolejnych programach – informuje Tomasz Sokołowski, wójt Trzebiela.

W gminie Trzebiel zadanie dystrybucji węgla wśród mieszkańców scedowano na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ten zajął się sprawami formalnymi, a składowaniem i dostarczaniem opału zajęła się wybrana przez urzędników firma.