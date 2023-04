To była emocjonująca inauguracja sezonu PGE Ekstraligi! Ebut.pl Stal Gorzów przegrała na wyjeździe z For Nature Solutions KS Apator Toruń 43:47. Spotkanie rozstrzygnęły biegi nominowane. W ostatnim biegu na ostatnim miejscu do mety dojechał Szymon Woźniak co przekreśliła szansę Stali Gorzów na remis w spotkaniu. Zdobywca 8 punktów miał do siebie pretensję o ostatni wyścig, ale patrzy z optymizmem w przyszłość.

Z swojej postawy zadowolony mógł być Oskar Paluch, który wywalczył 4 punkty w trzech startach.

Kolejne spotkanie gorzowianie rozegrają już w piątek, a rywalem będzie GKM Grudziądz.