FEEL; SEBASTIAN RIEDEL Jedwabna Nić

– W świecie elektronicznie tworzonej muzyki i tiktokowych hitów, prezentujemy płytę, gdzie muzycy są pasjonatami swoich instrumentów. Gdzie godziny spędzone w studio tworzą charakter, o którym mówi się zespół – zespół Feel.

’Feel 5′ to płyta, na którą warto było czekać. Prawdziwa na wskroś, muzyczna, żywa z wyjątkowymi gośćmi podkreślającymi pochodzenie zespołu. Piotr Kupicha z zespołem Feel gra już nieprzerwanie od 15 lat i dostarcza kolejne przeboje, których również nie zabrakło na nowym albumie. To 15 lat hitów, tysiące przejechanych kilometrów i setki koncertów.

Dotychczas zespół zaprezentował dwa single 'Lubię Na Ciebie Patrzeć’ oraz wakacyjny przebój '7 Stan’. Kolejnym singlem jest utwór 'Jedwabna Nić’ z gościnnym udziałem Sebastiana Riedla.

ANNA RUSOWICZ Tobie

Ania zyskała wewnętrzne przekonanie, że jej dziewczęce walory nabrały cech dojrzałej kobiety i singiel 'Tobie’ wydawany w dniu swoich 40. urodzin postanowiła sygnować dorosłym imieniem ANNA. Ta piosenka, zapowiadająca kolejny, piąty już solowy album Artystki jest rodzajem klamry zamykającej dotychczasowy etap życia Rusowicz. Życia osobistego i życia artystycznego.

– Nasze zmiany wewnętrzne zachodzą po cichu. Mogą być niewidoczne dla osób postronnych – mówi Rusowicz.

’Tobie’, utwór skomponowany przez Annę Rusowicz i z tekstem przez nią napisanym został nagrany w łódzkim Tonn Studio. W nagraniu Artystce towarzyszyli: gitarzysta Krzysztof Zagajewski, Marcin Jadach na basie i Tomasz Waldowski na perkusji, w sekcji dętej trębacz Rafał Gańko i saksofonista Sebastian Stanny oraz Marcin Cichocki na organach Hammonda. Zespół nagrywał w sposób dziś rzadko wykorzystywany, to znaczy na taśmę magnetofonową i tak zwaną „setką”, czyli rejestrując utwór od początku do końca, bez dogrywania jakichkolwiek fragmentów.

CAT BURNS Live More & Love More

Kilkukrotnie nominowana do nagrody BRIT artystka, Cat Burns, prezentuje najnowszy singiel 'Live More & Love More’.

– To bardzo pozytywna piosenka o zaczynaniu wszystkiego, co chcesz i robieniu tego, na co masz ochotę. Mamy tylko jedno życie i zasługujemy, aby jak najlepiej je przeżyć!”. Singiel jest następcą 'People Pleaser’, który zgromadził do tej pory ponad 20 milionów streamów i otrzymał ogromne wsparcie wielu stacji radiowych.

Wiosną będzie wspierać Sama Smitha. W maju Artystka wystąpi na BBC Radio 1’s Big Weekend i pojawi się na Birmingham Pride. Następnie zadebiutuje na Glastonbury oraz The Governor’s Ball w Nowym Jorku, po czym ponownie uda się w trasę jako support Eda Sheerana – tym razem odwiedzą Amerykę Północną.

JAMES ARTHUR A Thousand Years

Światowa supergwiazda James Arthur powraca z pięknym coverem utworu 'A Thousand Years’ Christiny Perri z filmu 'Zmierzch: Przed świtem – część 1′ z 2011 roku. W Walentynki brytyjski wokalista i autor tekstów udostępnił wideo swojej wersji utworu na YouTube i TikToku. Natychmiast zostało docenione przez fanów artysty i wygenerowało miliony wyświetleń.

PURPLE DISCO MACHNE; KUNGS Substitution

Purple Disco Machine i Kungs są już filarami współczesnego świata disco i funku. Artyści połączyli siły w najnowszym singlu 'Substitution’. Uznani na całym świecie producenci udowadniają, że stanowią zgrany duet.

Artyści natknęli się na siebie podczas kilku festiwali. Łącząc swoje talenty w drezdeńskim studiu Purple Disco Machine, stworzyli autentyczny przebój, który na stałe zagości na imprezach w całej Europie i poza nią. 'Substitution’ jest pierwszym singlem Purple Disco Machine od jego triumfu na rozdaniu nagród Grammy. Na początku lutego zgarnął statuetkę za Najlepszy remiks utworu Lizzo 'About Damn Time’.

Piosenka rozpoczyna się czarującymi akordami fortepianu i charakterystyczną funkową linią basu. Wykorzystując sampel kultowego 'Big in Japan’ Alphaville z 1984 roku.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.