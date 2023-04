Koszykarki PolskiejStrefyInwestycji Enei Gorzów Wlkp. zrobiły pierwszy krok do brązowego medalu w rozgrywkach Energa Basket Ligi Kobiet.

Dziś we własnej hali gorzowski zespół pokonał Zagłębie Sosnowiec 89:85 (20:17, 23:22, 27:23, 19:23) i do zdobycia brązowego medalu brakuje mu tylko jednego zwycięstwa z sosnowiecką drużyną.

Gorzowski zespół przystąpił do pojedynku niemal w kompletnym składzie, z Alanną Smith, Chantel Horvat i Zoe Wadoux. Mimo to mecz był bardzo zacięty i wyrównany. Przez jego większą część na prowadzeniu był miejscowe, które pod koniec 3 kwarty prowadziły 65:56. W ostatniej kwarcie, nie mające nic do stracenia sosnowiczanki zniwelowały straty i w jej połowie na tablicy wyników pojawił się remis 75:75. Na szczęście w gorzowskim zespole znakomicie grały Lindsay Allen oraz Alanna Smith, które, rzucając łącznie 63 z 89 punktów całego zespołu, poprowadziły go do zwycięstwa.

Mimo problemów jakie nas spotkały udało nam się zmobilizować i wygrać ten trudny mecz, mówiła po spotkaniu Julia Bazan.

Gratuluję dziewczynom postawy, ale dziękuję tez sztabowi medycznemu, który wykonał wiele pracy żeby kilka naszych zawodniczek mogło w tym meczu zagrać, powiedział trener gorzowskiej drużyny Dariusz Maciejewski.

Jorge Aragones trener Zagłębia był dumny z postawy swoich zawodniczek i zapowiada, że wraz z nimi jeszcze w tym sezonie pojawi się w Gorzowie.

W podobnym tonie wypowiadała się Klaudia Wnorowska, która dla Zagłębia zdobyła 9 punktów.

Kolejny mecz o brąz rozegrany zostanie we wtorek w Sosnowcu.