Siatkarze Olimpii Sulęcin przegrali u siebie z BAS Białystok 0:3 w przedostatniej kolejce Tauron 1 ligi. To było ostatnie w tym sezonie spotkanie sulęcinian we własnej hali. Zacięty był tylko pierwszy set, który Olimpia przegrała 23:25. Kolejne dwie partie były od początku do końca pod kontrolą gości, którzy zwyciężyli dwa razy do 17: