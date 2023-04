Donald Trump nie przyznał się przed sądem karnym na Manhattanie do winy w związku z 34 zarzutami. Dotyczą one m.in. fałszowania dokumentów biznesowych.

Oskarżenie wynika z faktu, że w dniach poprzedzających wybory prezydenckie w 2016 roku zlecił rzekomo zapłacenie 130 000 dolarów gwieździe filmów dla dorosłych Stormy Daniels. Wpłaty dokonał jego były adwokat, Michael Cohen. Trump zaprzeczył, że miał romans z kobietą.

Umowy typu „hush money” nie są nielegalne, ale prokurator okręgowy na Manhattanie Alvin Bragg bada związaną z płatnością sfałszowaną dokumentację biznesową.

Zarzuty wobec pana Trumpa – który rozpoczął już swoją kampanię do Białego Domu – wciągają kraj na niezbadane terytorium polityczne – oceniła BBC. Jak dodała, skazanie za przestępstwo nie uniemożliwiłoby Trumpowi ani kandydowania na prezydenta, ani ponownego odzyskania tej funkcji.

„Wydaje się to tak SURREALISTYCZNE – WOW, oni zamierzają MNIE ARESZTOWAĆ.(…) Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje w Ameryce” – napisał Trump na swojej platformie Truth Social w drodze do sądu.

W sąsiedztwie gmachu zgromadzili się i starali wzajemnie przekrzyczeć zwolennicy i przeciwnicy byłego prezydenta.

Zgodnie z oczekiwaniami Trump dzisiaj wróci do domu na Florydzie – Mar-a-Lago. Wieczorem, o godz. 20:15, planuje wygłosić przemówienie.