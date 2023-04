Już w sobotę 8 kwietnia, meczem w Toruniu żużlowcy ebut.pl Stali Gorzów Wlkp. rozpoczną rozgrywki sezonu 2023 PGE Ekstraligi.

Wszystko wskazuje na to, że liderem zespołu będzie Martin Vaculik, który przedwczoraj, właśnie na torze w Toruniu zajął drugie miejsce w Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostwach Ekstraligi, w których lepszy od niego był tylko Bartosz Zmarzlik.

Podczas gdy w niedzielę Vaculik walczył na torze w Żarnowicy, w Rzeszowie jego klubowi koledzy bez powodzenia rywalizowali w Mistrzostwach Polski Par Klubowych. Ostatecznie gorzowski team zajął ostatnie, 7 miejsce zdobywając tylko 14 punktów. Trzy z nich wywalczył Oskar Fajfer.

Również Szymon Woźniak jest zdania, że jest jeszcze za wcześnie by oceniać formę zawodników i zapewnia, że póki co nie ma powodów do niepokoju.