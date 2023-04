Unihokeiści I LO UKS Floorball Gorzów rozgromili u siebie Absolwenta Siedlec 15:2 w ostatnim meczu fazy zasadniczej ekstraligi. Dla gorzowian był to mecz już tylko o prestiż, bowiem już wcześniej stracili oni szanse na awans do play-off. Z kolei goście gdyby wygrali za trzy punkty uniknęliby bezpośredniego spadku z ekstraligi i o utrzymanie walczyliby w barażach, ale trener Absolwenta Przemysław Strażyński zdawał sobie sprawę, że przy brakach kadrowych w jego drużynie było to raczej nierealne: