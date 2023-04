W pierwszym tygodniu kwietnia serwujemy trochę niecodziennych duetów, singlowe zapowiedzi krążków i jubileusz w ciekawym ujęciu. Przed nami – Norbi z K.A.S.Ą, Sheppard, Michael Schulte z R3habem, Ellie Goulding i Shakin; Stevens!

NORBI; K.A.S.A. Tak Było I Jest

Minęło właśnie 25 lat od premiery piosenki 'Kobiety Są Gorące’. Jej wykonawca (Norbi) oraz jego główny konkurent z tamtych lat (K.A.S.A.) postanowili to uczcić. Powstał nowy utwór 'Tak Było i Jest’ który nawiązuje (podobnie zresztą jak 'Kobiety’) do złotej ery muzyki disco.

To już druga kolaboracja Norbiego i K.A.S.Y. (poprzednia to 'Mylą Nas’ sprzed kilku lat).

Do piosenki powstało video, ale przewidziany jest także nowy klip do wersji radiowej utworu.

SHEPPARD Good Time

Sheppard ma szansę podwoić swoje rewelacyjne wyniki sprzedaży singli – ich najnowszy numer zatytułowany 'Good Time’ to początek nowego ekscytującego rozdziału dla zespołu.

Pierwszy singiel z czwartego albumu zawiera refren, który natychmiast wpada w ucho. Utwór przenosi nas na gorącą plażę – nagle oczami wyobraźni wylegujemy się na słońcu, popijając drinki z palemką w otoczeniu bliskich.

– Ta piosenka celebruje radość bycia otoczonym przez najbliższych – rodzinę, przyjaciół, zwierzęta, a nawet przez nas samych. W obliczu tego wszystkiego, co dzieje się na świecie, chcieliśmy napisać popową piosenkę, która podniesie naszych słuchaczy na duchu i zachęci do cieszenia się z czasu spędzonego z najbliższymi.

Oficjalny teledysk oraz okładka singla to dzieło nominowanej do nagrody ARIA artystki Giulii Giannini McGauran i reżysera Josha Harrisa z Welcome the Machines. Klip został nakręcony w południowo-wschodnim Melbourne.

MICHAEL SCHULTE; R3HAB Waterfall

Niemiecki piosenkarz i autor tekstów Michael Schulte połączył siły z DJ-em i producentem R3HABem w nowym singlu 'Waterfall’. Utwór stanowi przedsmak nadchodzącego wydawnictwa Michaela – album 'Remember Me’ ma ukazać się 29 września.

– Cieszę się, że mogę współpracować z takim DJ-em jak R3HAB. 'Waterfall’ to idealny utwór na wiosnę i lato – jest pozytywny i świetnie się do niego tańczy – mówi Michael Schulte.

R3HAB dodaje: – Świetnie bawiliśmy się przy tej piosence. To podnosząca na duchu piosenka o płynięciu z prądem i wierze, że bez względu na trudy, najlepsze dopiero przed nami. Mamy nadzieję, że będzie dla was powiewem świeżego powietrza po długiej zimie.

ELLIE GOULDING By the End of the Night

Nowy singiel Ellie Goulding – 'By The End Of The Night’ – to kolejny przedsmak jej piątego studyjnego albumu. Premiera albumu 'Higher Than Heaven’ została przesunięta na 7 kwietnia.

– Czuję, że w ciągu ostatnich lat wszyscy przeszliśmy tak wiele, że wciąż wszystko to przetwarzamy. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale wydaje mi się, że potrzebujemy muzyki, która podniesie nas na duchu i sprawi, że poczujemy się lepiej. Taka właśnie jest piosenka 'By The End Of The Night’. Daje mi poczucie euforycznej, zmysłowej ucieczki; zupełnie, jakbym znalazła się na parkiecie na innej planecie.

W zeszłym miesiącu Ellie dała dwa kameralne koncerty w kultowym londyńskim KOKO. Szczęśliwcy, którym udało się zdobyć bilety, mieli szansę usłyszeć jej największe hity oraz niepublikowane dotąd piosenki.

Ellie jest także jedną z głównych gwiazd tegorocznej edycji Orange Warsaw Festival.

SHAKIN’ STEVENS All You Need Is Greed

Shakin’ Stevens, jeden z najwybitniejszych artystów w historii brytyjskiego pop-rocka, triumfalnie powraca z nowym singlem 'All You Need Is Greed’. Ten utwór to ostatni przedsmak całego, nowego albumu 'Re-Set’ – premiera już 28 kwietnia.

– Źródło większości problemów człowieka, to brak równowagi w pogoni za rzeczami materialnymi. Niestety, za siłą pieniędzy idzie władza, kontrola i szereg negatywnych emocji takich jak na przykład chciwość. – mówi Artysta o swoim nowym singlu.

Dziesięć utworów na nowym longplay’u łączy w sobie głębokie, wymowne teksty z pełnym pasji wokalem Stevensa. Prace nad nowym materiałem rozpoczęły się tuż przed covidowym lockdownem. W dniu, w którym ograniczenia zostały zniesione, wiosną 2021 roku, Stevens i cała ekipa spotkali się ponownie w Berry Hill Studio, u współproducenta i wieloletniego współpracownika – Johna Davida, by dokończyć cały album; rezultatem jest krążek 'Re-Set’.

