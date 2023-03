Rozpoczęła się tegoroczna edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. To samotna nocna wędrówka, która ma na celu duchowe przygotowanie wiernych do przeżycia Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Choć, jak podkreślają organizatorzy, do udziału zgłaszają się także osoby niewierzące.

Jako jedni z pierwszych EDK rozpoczęli uczestnicy z zielonogórskiego Zatonia:

W tym roku do uczestnictwa w EDK w całym województwie zgłosiło się 500 osób. Uczestnicy mają do dyspozycji 30 tras. Najdłuższa ma 109 kilometrów. Prowadzi z Rokitna do Zielonej Góry.