Minister rozwoju Waldemar Buda przedstawił pomysły na walkę z patodeweloperką. Ministerialne przepisy będą regulowały m.in. minimalną powierzchnię mieszkań i odstępy między budynkami. Dzięki ogólnodostępnemu, bezpłatnemu serwisowi będzie można sprawdzić cenę mieszkań. Poinformował też, że deweloperzy będą musieli publikować ceny mieszkań na swoich stronach i w ogłoszeniach.

Przeciw patodeweloperce

Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego ma wynieść 25 m kw. Ma to nie dotyczyć lokali na parterze lub pierwszym piętrze, które są dostępne bezpośrednio z ulicy. Jak tłumaczył Buda, celem jest wyeliminowanie sytuacji, w których lokale użytkowe są sprzedawane jako lokale inwestycyjne i wykorzystywane jak pełnowartościowe mieszkania do mieszkania na stałe. Reguła co najmniej 25 m kw. ma nie obejmować akademików, hoteli i aparthoteli.

Sąsiad zaglądający do naszego mieszkania

Minister zapowiedział zwiększenie odległości między budynkami, znajdującymi się na sąsiadujących działkach. Obecnie to 4 m do granicy działki, czyli minimum 8 m między budynkami; po zmianie ma być to minimum 5 m do granicy działki, czyli 10 m między budynkami.

Ciszej w mieszkaniu

Wśród rozwiązań, które mają się znaleźć w rozporządzeniu, zaproponowano też podwyższoną izolację akustyczną drzwi wejściowych. Dodatkowo deweloper powinien poinformować klienta, czy zostało wykonane badanie poziomu akustyki mieszkania.

Balkon to nie część mieszkania

Kolejna zmiana dotyczy budowy balkonów. Po zmianie przepisów będą obowiązywały zasady dotyczące przegród między balkonami. Określona zostanie minimalna wysokość i szerokość przegrody; będą musiały one też przepuszczać odpowiednią ilość światła.

Ministerstwo chce również, aby nie wliczać balkonów do powierzchni zabudowy.

W zreformowanym systemie planowania przestrzennego zdefiniowana zostanie powierzchnia kondygnacji liczona po obrysie rzutu poziomym ścian zewnętrznych, do której nie będą wliczane powierzchnie balkonów, loggii i tarasów. Tak liczona powierzchnia kondygnacji będzie podstawą do ustalenia intensywności zabudowy – podało MRiT.

Place zabaw dla dzieci

Kolejne zmiany to: obowiązkowe place zabaw o powierzchni minimum 20 m kw. przy budynkach powyżej 20 mieszkań (w przypadku 21-50 mieszkań powierzchnia placów zabaw powinna wynosić 1 m kw. na każde mieszkanie; przy budynkach z 51-100 mieszkaniami min. 50 m kw., a przy inwestycjach od 101 do 300 mieszkań na każdy lokal ma przypadać min. 0,5 mkw. placu; przy blokach powyżej 300 mieszkań plac zabaw będzie miał powierzchnię min. 300 m kw.); konieczność zapewnienia 20 proc. terenu biologicznie czynnego na ogólnodostępnych placach i rynkach; pomieszczenia lub wiaty na rowery i wózki, którego powierzchnia wynosiłaby co najmniej 15 m kw.

Jak ogłosił minister, projekt zmiany rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest już gotowy, wkrótce zostanie upubliczniony.

Ceny mieszkań do sprawdzenia w internecie

Minister rozwoju zapowiedział uruchomienie ogólnodostępnego, bezpłatnego serwisu, na którym będą na bieżąco publikowane ceny transakcyjne mieszkań, na podstawie danych od notariuszy. Podane dane mają obejmować m.in. metraż, rok budowy, informacje, czy jest to rynek pierwotny czy wtórny, przybliżoną lokalizację.

Część ofert w internecie to są oferty zaporowe, nie ma wielkiej determinacji do sprzedaży tych nieruchomości, ale one są wykorzystywane jako benchmark do podwyższania cen przez innych – zaznaczył Waldemar Buda, minister rozwoju. – Jego zdaniem informacje z serwisu wzmocnią pozycję negocjatorską nabywcy mieszkania i będą świetnym narzędziem do blokowania podwyżek cen nieruchomości.

Deweloperzy zmuszeni ujawnić ceny mieszkań

Ponadto deweloper będzie miał obowiązek publikowania cen mieszkań na swoich stronach, w katalogach i prospektach. Jak zauważył Buda, obecnie deweloperzy często nie podają cen, zapraszając do bezpośredniego kontaktu, co uniemożliwia klientom porównanie stawek metra kwadratowego.

Likwidacja podatku od czynności cywilnoprawnych

Minister Buda poinformował też, że rząd zamierza zlikwidować podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania na rynku wtórnym.

To jest absolutna rewolucja, która przyniesie wymierne efekty. Przy zakupie pierwszego mieszkania o wartości 450 tys. zł oszczędność dla Kowalskiego to 9 tys. zł” – podkreślił minister.

Zdaniem szefa resortu likwidacja tego podatku będzie ogromną ulgą dla tych, którzy planują zakup pierwszego mieszkania w najbliższym czasie, nie tylko przy wykorzystaniu tzw. bezpiecznego kredytu.

Ograniczenia w hurtowym zakupie mieszkań

Minister odniósł się również do rozwiązań, jakie zostaną przyjęte w ramach zapowiadanego ograniczenia hurtowych lub spekulacyjnych zakupów mieszkań.

Podatek od czynności cywilnoprawnych wyniesie 6 proc. od szóstego mieszkania w danej inwestycji, w danym bloku. Dotyczyć to będzie także funduszy inwestycyjnych. Jeśli będą kupowały cały blok, więcej niż sześć mieszkań w danym budynku, będą płaciły 6-proc. podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazał szef MRiT.

W jego ocenie ustabilizuje to sytuację na rynku, ale nie zatrzyma inwestorów.

Planowane rozwiązania mają być neutralne dla budżetu.

To, co zyskamy z wyższego podatku w ramach funduszy inwestycyjnych, przekazujemy młodym ludziom. To się zbilansuje jeden do jednego – powiedział Buda.

Bez cesji na pierwotnym rynku

Szef MRiT przekazał też, że jego resort chce rozwiązać problem cesji umów deweloperskich, kiedy to handlarze mieszkań zawierają umowy na kilka lub kilkanaście lokali, a potem cedują je za odpowiednią prowizją. Ogłosił, że nie będzie możliwa cesja umów deweloperskich i przedwstępnych na rynku pierwotnym poza indywidualnymi przypadkami: raz na 3 lata i na rzecz osób bliskich.

Według informacji resortu, będzie wprowadzony całkowity zakaz cesji umowy rezerwacyjnej, a możliwość cedowania umowy deweloperskiej będzie ograniczony do przypadków cesji jednego lokalu mieszkalnego dokonywanej przez nabywcę, który w okresie trzech lat poprzedzających jej dokonanie nie dokonał podobnej cesji innej umowy deweloperskiej. Wyjątek od tej reguły będą stanowiły cesje na rzecz osób najbliższych. Ponadto umowa cesji będzie musiała być wyłącznie w formie aktu notarialnego.

